Opwijkenaar Nolan Huysmans zet knappe prestatie neer in zesdaagse baanwielrennen

We trokken naar Gent om Nolan te volgen tijdens zijn avontuur in ’t Kuipke. “Het is mijn eerste zesdaagse ooit, nog altijd bij de beloften, maar het is een mooie ervaring. Sinds dag 1 staan we aan de leiding,” vertelt Nolan ons. Samen met zijn teamgenoot Thibaut Bernard verbeterde de Opwijkenaar het baanrecord op de 500 meter. De jonge renner bouwt een mooi palmares op. “Ik ben dit jaar op het Europees en op het Wereldkampioenschap geweest. Op het EK behaalde ik zilver op de kilometer tijdrit.”

Ook op het wereldkampioenschap behaalde Nolan podiumplaatsen: zilver op de kilometer en brons in de teamsprint. Het zijn prestaties die doen dromen. Hij wil graag profrenner worden, zowel op de weg als op de baan. “Mijn fysieke capaciteiten moeten nog een beetje groeien, maar met de juiste trainingen en aanpak komt dat wel goed. Dit jaar wil ik gewoon goeie resultaten neerzetten om dan een beloftenploeg te vinden.”

In ’t Kuipke slagen Nolan en zijn teamgenoot er niet in om hun leidersplaats te behouden, ze worden tweede op de 500 meter. In het eindklassement werden ze derde. Nolan richt zijn pijlen nu op de jongerenzesdaagse in Rotterdam.