Max Colombie, frontman van de band Oscar And The Wolf, droeg gisteren z’n concert op Tomorrowland op aan z’n neef Andrik. Die kwam vorige week donderdag om het leven bij een verkeersongeval op de A12.

Oscar And The Wolf draagt show op aan overleden Andrik

Colombie had het gisteren op het podium van Tomorrowland emotioneel erg moeilijk. Tijdens de show liet hij ook aan het publiek weten waarom dat het geval was. De Dilbeekse frontman van Oscar And The Wolf vertelde dat vorige donderdag z’n neef en beste vriend Andrik verongelukte. De jongeman uit Londerzeel stierf in een verkeersongeval op de A12. “Andrik, deze is voor u jongen”, klonk het bij Colombie tijdens het concert.