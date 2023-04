Oud Beersel lanceert cider met Oekraiënse producent die door oorlog werk moest stoppen

Brouwerij Oud Beersel lanceert vandaag cider dat in samenwerking met de Oekraiënse cidermaker Vitalji Karvyha geproduceerd is op houten vaten. De opbrengst van het unieke drankje moet de gevluchte Vitalji in staat stellen om zijn activiteiten in zijn thuisland na de oorlog weer op te starten.

Oud Beersel staat wereldwijd bekend om haar authentieke en innoverende lambiekberen, terwijl Vitalji Karvyha van cidermaker Berryland in Oekraiëne een welklinkende naam is. Hij maakt al zes jaar cider op basis van lokaal fruit en bessen en won daarmee tal van prijzen. Tot de oorlog in Oekraiëne uitbrak en Vitalji noodgedwongen zijn productie moest stilleggen. Beide brouwers, die elkaar al een tijdje kennen, slaan nu de handen in elkaar.

Voor Vitalji was het een droom om zijn cider ooit te kunnen mengen met lambiekbieren. Hij vindt het resultaat dat vandaag in brouwerij Oud Beersel wordt voorgesteld dan ook fantastisch: “Het combineert het beste van beide producten.” De Oekraiëner is momenteel de op de vlucht voor de oorlog en verblijft Denemarken. Hij hoopt zijn productie van cider na de oorlog weer te kunnen opstarten. De verkoop van het nieuwe cider moet hem daarbij helpen.