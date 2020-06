Sinds 1958 zetelde Jan in de Oetingse gemeenteraad. Vervolgens was hij van 1977 tot en met 1981 de eerste burgemeester van de fusiegemeente Gooik. In 1981 stapte hij over naar de provincie. Hij was er van 1981 tot en met 2000 gedeputeerde. Op die manier stond hij in 1995 mee aan de wieg van de provincie Vlaams-Brabant. Zijn zoon Herman volgde in de voetsporen van zijn vader en was ook 30 jaar schepen in Gooik.