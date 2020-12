Oud-burgemeester Gerard Platteau uit Ternat overleden

In Ternat is oud-burgemeester Gerard Platteau overleden. Hij werd 91 jaar. Platteau was de eerste burgemeester van Groot-Ternat, van 1977 tot in 2000.

Platteau heeft heel wat verwezenlijkingen op zijn palmares. Onder zijn beleid zijn onder meer het sportcentrum met zwembad en CC De Ploter gerealiseerd. Ook stond hij borg voor heel wat infrastructuurwerkzaamheden. Na 24 jaar burgemeesterschap verdween Platteau eind 2000 van het politieke toneel, al bleef hij de politiek van dichtbij opvolgen.

Reacties

Huidig burgemeester Michel Vanderhasselt roemt Platteau: “Hij was een burgemeester die honderd procent leefde voor zijn gemeente en zijn inwoners. Gerard was een icoon. Hij was ook vooruitstrevend en dacht altijd ver vooruit. Het mooiste voorbeeld in het oprichten van cc De Ploter. In die tijd was dat ongezien en vooruitstrevend.”

Oud-burgemeester Ronald Parys herinnert zich hoe Platteau een man van compromissen was: “Een bitsige verkiezingsstrijd had er toe geleid dat hij geconfronteerd werd met een verdeelde gemeente en een verscheurde familie, maar Gerard werkte meteen aan verzoening en slaagde erin om de rangen te sluiten. De rol die Gerard gespeeld heeft in de gemeente aan de vooravond van de 21ste eeuw kan moeilijk overschat worden. Hij heeft van de drie dorpen Sint-Katharina –Lombeek, Ternat en Wambeek een dynamisch geheel gemaakt.”

Platteau verbleef al een tijd in een woonzorgcentrum. Volgens Persinfo zou hij overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus.