Oud-burgemeester Londerzeel Jozef De Borger in coma door COVID-19

Oud-burgemeester van Londerzeel Jozef De Borger is in zorgwekkende toestand opgenomen in het UZ Antwerpen met COVID-19. “Hij is in een kunstmatige coma gebracht”, bevestigt zijn familie.

Het nieuws kwam hard aan bij heel wat Londerzelenaren. De Borger was van 1995 tot en met 2015 burgemeester in Londerzeel. "Het is begonnen toen ik milde symptomen had”, zegt zijn echtgenote Sonia Van Riet. “Iets later werd ook mijn man ziek. Het ging eigenlijk heel erg snel. Nadat hij symptomen kreeg, ging hij zeer snel achteruit en is hij opgenomen in het ziekenhuis."

De Borger werd eerst verzorgd in het ziekenhuis in Dendermonde, maar omwille van zijn toestand werd hij met spoed overgebracht naar het UZ Antwerpen. "Hij is in een kunstmatige coma gebracht. Bezoek is te doen in een speciaal pak, we mogen echt niet bij hem, want hij ligt nu op intensieve zorgen in coma aan een beademingsapparaat. We zijn er hier allemaal zwaar van aangedaan en hopen op beterschap", aldus de vrouw van De Borger.