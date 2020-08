Oud-burgemeester van Wezembeek-Oppem François Van Hoobrouck overleden

François Van Hoobrouck d'Aspre werd in 1934 geboren in Brussel. Naast burgemeester was de liberaal ook jarenlang provincieraadslid van Vlaams-Brabant. Verder richtte hij ook de Belgische Unie tegen Vliegtuighinder op. Van Hoobrouck was één van de burgemeesters die niet benoemd werd, omdat hij de taalwetgeving zou hebben overtreden. De burgemeester had bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 oproepingsbrieven in het Frans gestuurd naar de inwoners. Iets wat in strijd is met Vlaamse wetgeving.

Eind 2013 werd hij in Wezembeek-Oppem opgevolgd door Frédéric Petit. In 2016 nam Van Hoobrouck ontslag als gemeenteraadslid, omdat zijn opvolger volgens hem niet genoeg de belangen van de Franstalige inwoners van Wezembeek-Oppem verdedigde.