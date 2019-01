Oud-speurder uit Halle verhoord in onderzoek Bende van Nijvel

François A. zou Philippe V. – een andere oud-speurder die vorige week aangehouden werd - ertoe aangezet hebben om op 6 november 1986 te gaan duiken in de zwaaikom van Ronquières. Speurders haalden er twee zakken boven.

Daarin zaten onder meer de brandkast die buit werd gemaakt bij de overval op de Delhaize in Aalst, kogelvrije veste die gestolen werden in Temse en wapens die gebruikt werden tijdens de overvallen van de Bende van Nijvel.

Het federale parket vermoedt dat die vondst in scène is gezet. Een jaar eerder werd er al gezocht op dezelfde plek, maar niets gevonden. Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst bovendien uit dat de zakken nog maar enkele dagen in het water lagen toen ze in 1986 uit het water gehaald werden.

Het federale parket onderzoekt of François A. een informant had die hem zei waar de wapens lagen. Op die manier zou François A. het onderzoek naar de Bende van Nijvel gemanipuleerd hebben. De man ontkent dat hij een tipgever had.

De Bende van Nijvel overviel in onze regio een restaurant en een Delhaize-warenhuis in Beersel, een Delhaize in Overijse en een Colruyt in Halle. Bij die overvallen maakte de Bende 7 van zijn in totaal 28 dodelijke slachtoffers.