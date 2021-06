Oude foto’s op Londerzeelse nutskasten

In Londerzeel worden een twintigtal nutskasten bekleed met historische foto’s. Zo wil de gemeente de grijze muizen in het straatbeeld opsmukken.

De foto’s in stickervorm komen uit het privéarchief van Fons Moeyersons. Het gaat om historische dorpsgezichten van Londerzeel. “Door de nutskasten te verfraaien, willen we twee vliegen in één klap slaan”, zegt schepen van Vrije Tijd Dimitri Robbyns. “Veel inwoners koesteren het rijke verleden van de gemeente. De foto’s van Fons Moeyersons, een echte verzamelaar van oude foto’s en ansichtkaarten, maken de nutskasten mooier en brengen de geschiedenis weer tot leven.” 19 nutskasten in Londerzeel, Sint Jozef, Malderen en Steenhuffel krijgen een sticker, die toont hoe de plek er jaren geleden uitzag.

Foto: gemeente Londerzeel