Oude NAVO-hoofdkwartier klaar voor terreurproces

Na twee maanden van verbouwingen zwaaiden de deuren van het voormalige NAVO-hoofdkwartier in Evere vandaag weer open. Daar verschijnen maandag 13 verdachten voor de raadkamer in het proces rond de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel.

Justitie wil het NAVO-gebouw voortaan gebruiken voor meerdere grote processen. Want de NAVO-site is beter gelegen dan het Justitiepaleis in Brussel, heeft grotere ruimtes en is makkelijker te beveiligen. Onze collega’s van BRUZZ kregen vandaag een rondleiding in het gebouw.