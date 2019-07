Oudste duivenmelker van het land wordt 100

Clement woont al 96 jaar in een hoeve vlakbij de Markt in Asse. Dagelijks nog verzorgt de man zijn 11 duiven. Daarvoor klimt hij nog twee keer per dag 30 treden naar omhoog, richting zijn duivenkot. Clement blijft daardoor in conditie. Best ook, want hij staat voor een drukke week. Vanavond is er een groot feest in de zaal van Den Bloeyenden Wijngaerdt in Asse, vrijdag trakteert Clement het bestuur van de duivenbond op een etentje, zaterdag is het de duivenbond die Clement trakteert.