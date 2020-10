Overijse grijpt in: restaurants moeten om 23 uur dicht

De restaurants in Overijse moeten vanaf morgen om 23 uur de deuren sluiten. Met die maatregel wil de gemeente het aantal besmettingen in de gemeente terugdringen. De druivengemeente telde de voorbije meer dan 100 nieuwe positieve gevallen.

Lange tijd hield Overijse als randgemeente goed stand tegen het coronavirus, maar sinds eind vorige maand stijgen de cijfers. De voorbije week waren er in totaal 103 nieuwe positieve gevallen. “Om een ergere situatie te voorkomen moeten we nu ingrijpen”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002-N-VA). “Daarom is beslist dat alle restaurants in onze gemeente vanaf donderdag 15 oktober moeten sluiten om 23 uur. De beslissing loopt voorlopig tot 8 november, maar kan verlengd worden als de cijfers niet positief evolueren.”

Net als in de stad Vilvoorde worden in Overijse de openingsuren van de restaurants dus met twee uur ingekort. “Met deze beslissing maken we het sluitingsuur voor alle restaurants en drankgelegenheden gelijk. Deze eenduidige maatregel schept ook meer duidelijkheid voor onze inwoners, en maakt de handhaving makkelijker”, aldus Lenseclaes. “De politie zal controles uitvoeren op het naleven van deze maatregel.”