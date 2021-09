Overijse ziet komende tijd liever geen kinderen uit Hoeilaart op activiteiten

De gemeente Overijse vraagt dat kinderen onder de 12 jaar uit buurgemeente Hoeilaart de komende twee weken niet afzakken naar activiteiten in Overijse. De oproep komt er van schepen in Overijse en professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey. De beslissing van Hoeilaart en Overijse stuit op de nodige kritiek, onder meer van minister Dalle.

Hoeilaart besloot gisteren het verenigingsleven voor kinderen onder de 12 jaar voor twee weken op slot te doen. Daarmee wil de druivengemeente het stijgend aantal coronabesmettingen bij kinderen onder controle krijgen. Een goede maatregel, vindt dokter Dirk Devroey uit buurgemeente Overijse. Hij ziet de komende twee weken dan ook liever geen kinderen uit Hoeilaart in Overijse. “We vragen iedereen om het gezond verstand te gebruiken. Als je niet mag deelnemen aan buitenschoolse activiteiten in Hoeilaart, vragen we om dat ook in de omliggende gemeenten niet te doen”, zegt Devroey op Radio 2.

Opvallend, tijdens de gemeenteraad gisteravond beweerde burgemeester Lenseclaes dat de beslissing in Hoeilaart geen impact zou hebben op Overijse. De beslissing van Hoeilaart stuit trouwens op de nodige kritiek, onder meer van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Hij is niet mals voor Hoeilaart en spreekt van een buitenproportionele maatregel op dit moment in de pandemie. In Hoeilaart testten de voorbije week 26 inwoners positief. Iets meer dan 70% van de Hoeilanders is volledig gevaccineerd.