Overijsenaar krijgt acht jaar cel voor kindermisbruik

In het vonnis spreekt de rechtbank van Dendermonde over ‘weerzinwekkende zedenfeiten’. Het duo leerde elkaar kennen via sociale media en begonnen een relatie. Al snel betrokken ze het zesjarige dochtertje van de vrouw bij hun seksuele fantasieën. Op vraag van de Overijsenaar verkrachtte de moeder haar eigen kind. Die gruweldaden filmde ze en stuurde ze door naar haar minnaar. Hij overtuigde de vrouw om steeds verder te gaan. De zaak kwam pas aan het licht nadat het meisje op school vertelde over het misbruik.

Telkens de Overijsenaar zijn minnares bezocht in Aalst, zette hij zijn GSM uit zodat hij niet getraceerd zou kunnen worden. De man stond ook terecht voor het bezit van kinderporno en randde zijn stiefdochter aan. "Hij stilde zijn seksuele lusten op de kinderen. Het is een roofdier met een perverse ingesteldheid waartegen de samenleving beschermd moet worden", klonk het vanmiddag in de rechtbank.

De Overijsenaar krijgt een effectieve gevangenisstraf van acht jaar en is ook tien jaar zijn burgerrechten kwijt. De vrouw werd door de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar verklaard en wordt geïnterneerd. "Door haar mentale beperking betekent ze een groot gevaar voor de maatschappij", aldus het vonnis.

Foto: tvoost