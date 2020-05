Overijsenaar schrijft kritische biografie over Albert II

Thierry Debels uit Overijse schreef een boek over koning Albert II. Debels is econoom en publiceerde verschillende werken over financiële onderwerpen. Maar tien jaar geleden ontpopte hij zich ook tot een omstreden royalty-wachter na het verschijnen van zijn biografie over wijlen koning Boudewijn. Daarna volgden nog boeken over ons koningshuis, allemaal even kritisch. Nu is er 'Albert II. Een biografie', alweer een boek waar niet iedereen even blij mee zal zijn.