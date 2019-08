Overijsenaar snelste skydiver ter wereld

Tijdens de week staat Luc Maisin klaar voor de klanten in zijn decoratiewinkel in Overijse, maar elk weekend springt hij uit een vliegtuig. De Overijsenaar mag zich sinds kort ook de snelste skydiver ter wereld noemen. Luc haalde een snelheid van 495 kilometer per uur.

Luc Maisin werd in het Britse Dunkeswell wereldkampioen speedskydiven. Bij een gewone parachutesprong worden snelheden van 180 tot en met 220 kilometer per uur gehaald. Luc kliefde meer dan twee keer zo snel door de Engelse lucht. De Overijsenaar haalde het van 27 andere deelnemers met een gemiddelde snelheid van 490 kilometer per uur, verspreid over zes sprongen. Bij zijn snelste val haalde Luc de duizelingwekkende snelheid van 495 kilometer per uur.