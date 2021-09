Overlegcomité: strengere regels in de Vlaamse Rand?

Vanmiddag komt het Overlegcomité opnieuw samen om te bekijken welke coronamaatregelen aangepast kunnen worden. Wellicht volgen er voor Vlaanderen versoepelingen, terwijl Brussel verstrengt. Mogelijk krijgen ook gemeenten in de Vlaamse Rand het beslissingsrecht om indien nodig te verstrengen of zal hen dat opgelegd worden.

Gisteren maakte de Brusselse regering al officieel bekend dat ze vanaf 1 oktober het Covid Safe Ticket wil uitbreiden naar evenementen, horecazaken, nachtclubs en sportzalen. In Vlaanderen zou dat globaal gezien niet gebeuren. De vaccinatiegraag ligt er hoog genoeg en het aantal coronabesmettingen blijft dalen. Maar dat is niet overal zo in Vlaanderen, daarom zouden bijvoorbeeld een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand zelf mogen belissen of zelfs een verplichting krijgen voor het uitbreiden van het Covid Safe Ticket. Een aantal burgemeesters zijn daar alvast voorstander van. In hun gemeenten ligt de vaccinatiegraad lager dan 70 procent en de vrees bestaat dat Brusselaars naar de Rand zouden afzakken indien daar soepelere maatregelen van kracht zijn.

Ook wordt er vandaag in het Overlegcomité gediscussieerd over de mondmaskerplicht. Mogelijk vervalt die in horecazaken en winkels, al heerst er vooralsnog geen eensgezindheid binnen het Overlegcomité.