Vier Randgemeenten vragende partij voor coronapas

Elk gewest kan zelf beslissen over de invoering van de coronapas. In Brussel lijkt die er vanaf oktober te komen. Enkele gemeenten in de Vlaamse Rand hopen dat de Vlaamse regering in dat geval het gebruik van de pas ook overweegt. “Wij vragen van de Vlaamse regering vooral dat zij ons dat instrument aanreiken en dat zij nakijken dat het juridisch en technisch in orde is”, zegt Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel en voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn binnen het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. “Ik denk dat de burgemeesters tijdens de coronacrisis, over het hele land, voldoende hebben aangetoond dat ze verantwoordelijk omgaan met die crisis. Dus laat het maar aan de burgemeester, aan zijn diensten in samenspraak met de gouverneur om te zien of het in zijn gemeente nuttig kan zijn, al dan niet veralgemeend of voor bepaalde evenement.” Als voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde polste Vansteenkiste bij andere burgemeesters. Heel wat gemeenten wachten liever nog even af, maar staan niet weigerachtig tegenover de pas. Zaventem, Vilvoorde en Kraainem zijn net als Wemmel vragende partij.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.