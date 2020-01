'Overview' vertelt geschiedenis van luchtverkeersleiding in ons land

Skeyes brengt vandaag het boek 'Overview uit' over de geschiedenis van de luchtverkeersleiding in ons land. Het boek vertelt het begin van de Regie der Luchtwegen over Belgocontrol tot het huidige skeyes. Via unieke foto's, boeiende verhalen en feiten krijg je een beeld van hoe het allemaal begon en evolueerde.

24 uur op 24, 7 dagen op 7 verzekeren de luchtverkeersleiders van skeyes de veiligheid van het luchtruim in ons land. Met meer dan een miljoen vluchten per jaar is dat een bijzondere moeilijke opdracht. Paul Hopff, voormalig ingenieur van skeyes, dook in het rijke archief van de luchtverkeersleiding. "De begindatum ervan is vrij makkelijk te bepalen. Dat was in 1910. Toen twee vliegtuigen in volle vlucht tegen elkaar vlogen, was het duidelijk dat er iets moest gebeuren om de veiligheid in het luchtruim te garanderen", verklaart Hopff.

De luchtvaarttechnologie evolueerde de jaren nadien snel, onder meer door de wereldoorlogen. Paul, gepassioneerd door techniek en geschiedenis, leerde zelf ook een aantal zaken bij en werpt in het boek ook een blik op de toekomst. "Het is allemaal veel complexer geworden, mede door omgevingsfactoren. Dan denk ik aan de duurzaamheid, de politieke kwesties rond het luchtverkeer en nieuwe zaken zoals onbemande vliegtuigen", besluit Hopff.