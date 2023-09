Pajotse gemeenten na financiële simulaties nog altijd overtuigd van fusie

Na financiële analyses en simulaties zijn de Pajotse gemeenten Herne, Gooik en Galmaarden er nog altijd van overtuigd dat een fusie van de drie gemeenten een goeie zaak is. “Zonder deze fusie komen elk van de drie besturen onder druk te staan in de komende jaren. De schaalvoordelen en efficiëntiewinsten zijn samen met de fusiebonus leiden tot een optimistischer financieel vooruitzicht,” stellen de burgemeesters in een persbericht.

Organisatorisch waren de drie gemeenten het er al over eens dat een fusie een goeie zaak is. Maar ze wilden een mogelijke samensmelting ook financieel in kaart brengen. De financiële directeurs van Herne, Gooik en Galmaarden werkten daarvoor samen met experts van Probis, dat het transitiemanagement verzorgt.

Zonder fusie

Uit de analyses blijkt dat de drie gemeenten zonder fusie financieel sterk onder druk komen te staan in de volgende legislatuur. Zonder in te grijpen houdt elk van de drie besturen in 2031 onvoldoende middelen over om zelfs met extra leningen tekorten op te vangen. Samen zouden ze een tekort van ongeveer 8 miljoen euro hebben.

Met fusie

Komt het tot een fusie tussen Herne, Gooik en Galmaarden, dan verdwijnen een aantal dubbele uitgaven en wijgigen een aantal factoren zoals belastingontvangsten. Bijkomend is er dan ook een schuldovername door Vlaanderen ter waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Zelfs wanneer de experts ook een fusiekost incalculeren, bijvoorbeeld voor veranderingen van ICT, uitbreiding van gebouwen of de aankoop van nieuwe straat- en naamborden, draait het plaatje voor de drie besturen positiever uit.

“Maar ook in het scenario van een fusie moeten we ons ervan bewust zijn dat het economisch uitdagende tijden zijn en zullen we budgetten moeten blijven beheren als een goede huisvader en verantwoord blijven besturen. Die discipline moet een lokaal bestuur aan de dag leggen,” klinkt het bij de drie gemeenten.