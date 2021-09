Pajottenland kandidaat voor oprichting Landschapspark

Het Boerenlandschap Pajottenland wordt mogelijk officieel een Landschapspark. De Vlaamse regering gaat deze legislatuur een aantal Nationale Parken en Landschapsparken oprichten en zocht daarvoor kandidaten. De provincie Vlaams-Brabant diende vijf kandidaturen in. Eén daarvan is het unieke landschap dat je alleen in het Pajottenland aantreft.

In het totaal dient Vlaams-Brabant vijf kandidaturen in. Twee voor het oprichten van een Nationaal Park: de Demervallei en Landschapspark de Merode en drie voor de oprichting van een Nationaal Park: de Brabantse Wouden, Grenzeloze Getevallei en dus ook het Boerenlandschap Pajottenland.

Authentiek

Het Pajottenland kent een authentiek cultuur-historisch landbouwlandschap met archeologische sites, historische boerderijen, kasteeldomeinen, parken en tuinen, kronkelende paden met hagen, wilgen en oude boomgaarden, Brabantse trekpaarden, geuzebrouwerijen, kapelletjes en volkse cafés. Bovendien vormt het een erg gevarieerd landschap. “Maar wat het Pajottenland echt uniek maakt, is het authentieke verhaal dat de streek met zich meedraagt”, aldus de provincie over de kandidatuur. “Een verhaal van rustige dorpskernen, van een volkse sfeer, van eenvoud en essentie in een uniek landschap.”

In het totaal zijn er in heel Vlaanderen 23 kandidaturen voor de oprichting van een Nationaal Park of een Landschapspark. Tegen begin 2023 kiest een vakjury drie locaties die zullen worden opgenomen in een masterplan en tot Nationaal Park of Landschapspark worden uitgebouwd.