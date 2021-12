Pajottenland schittert in nieuwe film

Door corona was het een jaar later dan gepland, maar afgelopen weekend kon de Pajotse langspeelfilm 'Donderslag in Kasteel Nederloo' dan toch in première gaan. De Lennikse filmmaker Jan Van Reepingen, die in het dagelijkse leven schoenmaker is, heeft er vier jaar aan gewerkt, samen met heel wat amateurspelers en figuranten. Het is een meeslepend liefdesverhaal dat gefilmd werd op unieke locaties in het Pajottenland.

Zaterdagavond werd de rode loper uitgerold aan zaal De Merselborre in Vlezenbeek. De première van de Pajotse langspeelfilm 'Donderslag in Kasteel Nederloo' was voor regisseur Jan Van Reepingen en coregisseur Eric De Cuyper een heuglijk moment. “Het is voor ons echt heel speciaal. We lopen al de hele dag op de toppen van onze tenen”, lachen ze. Vier jaar geleden kwam Eric kwam op het idee om een film te maken over een huis dat wordt verkocht. In het scenario dat Jan schreef, werd dat huis een kasteel. Zo worden in de film niet één maar drie mooie kastelen die het Pajottenland rijk is, maar die in privébezit zijn, getoond aan het grote publiek, onder meer het kasteel van Nederloo. De film wordt nog op 14, 15 en 16 januari vertoond in De Merselborre in Vlezenbeek.