Pajottenland trekt alle registers open voor 450 jaar Bruegel

Dat het Pajottenland in 2019 het overlijden van Pieter Breugel de Oude - dit jaar 450 jaar geleden - zou herdenken, was al bekend. Maar vandaag is ook het volledige programma van het Bruegeljaar voorgesteld. Dat bestaat uit meer dan 50 activiteiten.

De activiteiten om Bruegel te eren zijn divers. Zo komen er tentoonstellingen, lezingen en poëzieavonden, maar evengoed ook een groots Bruegels FietsFeest met wandelingen, fietstochten en proeverijen.

Verder zullen ook het Kasteel van Gaasbeek en de bijhorende museumtuin de komende maanden in het teken van de kunstschilder staan. Tussen de Sint-Annakapel en de Pedemolen in Dilbeek, twee plaatsen die met Bruegel verbonden zijn, komt tot slot een wandelparcours met tal van hedendaagse kunstingrepen.

“Het Bruegeljaar moet een hefboom zijn voor het toerisme in onze streek. Eeuwen geleden belandde Bruegel in het Pajottenland. Hij schilderde onze landschappen en leerde de Pajot kennen. Vandaag willen we de omgekeerde beweging maken. De mensen moeten via Bruegel ons landschap en al onze andere toeristische troeven leren kennen,” zegt Marleen De Kegel, voorzitter van Toerisme Pajottenland en Zennevallei.

Het volledgide programma vind je hier.