Pakkende foto's op openluchtexpo 'Ik zie je graag' in Ternat

In Ternat kan je tot eind augustus een heleboel zwart-witfoto's van fotograaf Kurt Van Strijthem bewonderen langs een 8 kilometer lang wandelparcours. Het zijn allemaal portretten van vrienden, die mekaar in de studio lieten weten hoe graag ze elkaar wel zien. Na meer dan een jaar leven met corona wil fotograaf Kurt Van Strijthem met dit project een positieve boodschap brengen.

In de studio van fotograaf Kurt Van Strijthem werden een paar tientallen duo’s uitgenodigd. Een van beide wist niet wat hem of haar te wachten stond. “Die mensen vroegen zich echt af wat ze bij mij kwamen doen”, vertelt Kurt. “Ik zei hen toen dat er iemand was die hen wilde zeggen ‘Ik zie je graag’. En dan liet ik die persoon tevoorschijn komen.” Het resultaat is pakkend. 34 zwart-witportretten, die je op 6 locaties in Ternat kan bewonderen, langs een wandelparcours van 8 kilometer. “Ik wil zo wandelaars en passanten een goed gevoel geven in deze moeilijke periode. Hopelijk hebben veel mensen iets aan het project.” Meer info vind je hier.