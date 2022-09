Palliatief dagcentrum Topaz viert 25ste verjaardag: "Baanbrekend werk"

Het palliatief dagcentrum Topaz in Wemmel bestaat 25 jaar. Topaz werd in 1997 als eerste palliatief dagcentrum van het land opgericht door het UZ Brussel en de VUB. Patiënten, die ze daar ‘gasten’ noemen, vinden er een veilige, warme plek met begeleiding en zorg buiten de ziekenhuismuren.

Professor Wim Distelmans is directeur van Topaz: “Een centrum als Topaz is belangrijk voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Uit studies weten we dat zij het liefst zo lang mogelijk thuis blijven en niet naar het ziekenhuis willen. Overdag dan bij een plek als Topaz ondersteund worden en een luisterend oor vinden, helpt daarbij.”

Kom op Tegen Kanker is één van de ondersteuners van Topaz. Directeur Marc Michils: “Wim Distelmans en zijn team verrichten baanbrekend werk rond alles wat met het levenseinde te maken heeft. We ondersteunen initiatieven zoals Topaz dus graag financieel én met vriendschap.”

Actrice Chris Lomme is al jaren vrijwilligster bij Topaz. Elke week komt ze er een praatje slaan met de gasten. “Mensen hebben nood aan vriendschap en begrip. Ze willen hun verhaal kwijt. We organiseren er allerlei activiteiten en telkens ik er ben, voel ik me nuttig.”

Topaz kijkt hoopvol naar de toekomst en doet er graag nog eens 25 jaar bij. “Maar het probleem is dat de overheidssubsidiëring beperkt is. Het is dankzij initiatieven zoals Kom op tegen Kanker en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, demens.nu en uiteraard onze milde schenkers dat we het hoofd boven water kunnen houden. Maar we roepen de overheid wel op tot actie. We worden nu gesubsidieerd om 7 gasten te ondersteunen, in de praktijk zorgen we dagelijks voor 20 mensen.”