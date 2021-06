Paradise City krijgt groen licht van lokale overheden

De organisatie verplaatste Paradise City eerder al van eind juni naar midden augustus. Vanaf dat moment laten de versoepelingen van de Vlaamse overheid grote festivals toe. Toch is er bij organisaties van festival toch nog altijd enige ongerustheid door het coronavirus en hetgeen lokale overheden beslissen. Zo verbieden de burgemeesters van Puurs en Boom bijvoorbeeld eind deze zomer Tomorrowland. In Steenokkerzeel komt het zo ver net.

“Het was bang afwachten of er deze zomer überhaupt wel festivals zouden kunnen plaatsvinden. Nu blijkt dat het op een veilige manier kan, kreeg Paradise City ook van de lokale overheden groen licht en wordt het festival op volle capaciteit georganiseerd”, laat de organisatie weten. “Een 85-tal artiesten, zowel internationale kleppers als lokaal talent, zullen er spelen op vier podia. Naar goede gewoonte zal de organisatie er alles aan doen om de ecologische voetafdruk van het festival tot een absoluut minimum te beperken.”

Het driedaagse festival in Perk lokt meer dan 20.000 bezoekers. De ticketverkoop start morgen. Vorig jaar werd het festival geannuleerd omwille van het coronavirus. De organisatie werkte een alternatief uit waarbij 400 festivalgangers vanop vlotten op de kasteelvijver in hun bubbel konden genieten van elektronische muziek. Dat concept krijgt in juli een tweede editie in het park van Beervelde onder de naam Paradise Down by the Lake.