Paradise City organiseert tweede festival in Drogenbos

Paradise City trekt naar Drogenbos. Het festival organiseert van 10 tot en met 20 september op het domein van burgemeester Alexis Calmeyn Paradise Down by The Lake. Acht keer zullen maximaal 300 mensen in bubbelbootjes van muziek kunnen genieten.

Het coronavirus gooide roet in het eten van Paradise City in Perk. Maar het festival kreeg een alternatieve editie met vlotten op water. Dat concept wordt nu herhaald in Drogenbos. "Paradise Down by The Lake vindt plaats op een prachtig meer in privébezit. Vlotten vormen je bubbel en op voldoende afstand van de andere bubbels zal je genieten van muziek en picknick in een rustige omgeving", aldus de organisatie.

Plaats van afspraak is het 25 hectare grote domein van burgemeester Alexis Calmeyn. De verhuis naar Drogenbos betekent geen afscheid van Perk. Op het kasteeldomein hoopt Paradise City opnieuw een volwaardig festival te organiseren, maar het wil ook het nieuwe concept in Drogenbos herhalen.