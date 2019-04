Parallelweg vervangt onveilige toegangsweg langs A12

In Londerzeel zijn vandaag de werken gestart om de parallelweg langs de A12 te verlengen. De nieuwe weg verbindt de Mechelsestraat met de Kerkhofstraat en moet vooral de onveilige toegangsweg naar de firma Stone vanop de A12 vervangen.

Stone kan je vandaag alleen bereiken via de A12. Wagens moeten er vol in de remmen om de toegangsweg op te draaien, wat vaak voor onveilige situaties leidt. Daarom wordt een volwaardige verbindingsweg aangelegd.

Die weg vertrekt vanop de parking van meubelwinkel Moens en loopt naast de A12 richting Stone tot aan de Kerkhofstraat. Buiten aan- en afrijdend werfverkeer zullen de werken geen hinder veroorzaken. Er worden geen wegen afgesloten en er zijn geen omleidingen nodig.

De werken zullen ongeveer drie maanden duren. Zodra de parallelweg klaar is, wordt de onveilige toegangsweg via de A12 afgesloten. De werken staan los van de geplande herinrichting van de A12. Die is gepland voor 2021.