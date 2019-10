Parket eist 12 maanden cel voor verkeersagressor

Op 20 februari gaf de beklaagde volgens de openbaar aanklager vier vuistslagen aan een vrouw die had geclaxonneerd toen hij roekeloos aan het rijden was. De man was buiten zijn zinnen en liet het slachtoffer enkel los omdat een voorbijganger hem tegenhield. Enkele maanden later zou hij opnieuw verkeersagressie hebben gepleegd. Toen een andere automobilist hem aansprak op zijn rijstijl, stapte de beklaagde uit het voertuig en diende hij de andere autobestuurder meerdere vuistslagen toe. Het slachtoffer ondervindt nog steeds hinder van zijn opgelopen verwondingen. Het parket eist 12 maanden cel tegen de jonge Vilvoordenaar, die verstek gaf. Het vonnis valt op 7 november. De man kreeg eerder al een opschorting omdat hij had gereden met een niet-verzekerd en niet-ingeschreven voertuig.