Parket eist 3 jaar cel met uitstel voor treinbestuurder Buizingen

Vandaag zijn de pleidooien gestart in het proces over de treinramp in Buizingen bij Halle. Die kostte op 15 februari 2010 het leven aan 19 mensen. Het parket-generaal eist drie jaar cel met uitstel voor de treinbestuurder en een geldboete voor de NMBS en Infrabel van respectievelijk 700.000 en 650.00 euro.