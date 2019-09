Parket eist 40 maanden cel voor plantage in leegstaand café

Het aantal zorgboerderijen in Vlaams-Brabant is de afgelopen tien jaar verdubbeld van 58 in 2008 tot 114 in 2018. Dat heeft de Steunpunt Groene Zorg bekendgemaakt. De vzw werd in 2004 opgericht door Boerenbond, KVLV en Cera om de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouw te...