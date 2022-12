Parket-generaal vordert minstens 3 jaar effectief voor Van Ginderdeuren

Filip Van Ginderdeuren, voormalig schepen in Lennik, heeft zich voor het Brusselse hof van beroep moeten verantwoorden voor verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. De man zou volgens het parket-generaal misbruik hebben gemaakt van verschillende beschermelingen voor wie hij aantrad als voorlopig bewindvoerder. De man geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar volgens zijn advocaat gaat het in de meeste gevallen niet om strafbare feiten. “Hij is verzopen in het werk en heeft er een verschrikkelijke puinhoop van gemaakt, maar hij is geen ordinaire dief die teert op de zwaksten in de maatschappij, zoals het openbaar ministerie beweert”, verdedigde zijn advocaat.

De ex-politicus en ex-advocaat werd in 2020 veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor feiten van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Hij zou als voorlopig bewindvoerder geld van zijn beschermelingen in zijn eigen zak hebben gestoken en moest na zijn veroordeling zijn slachtoffers een schadevergoeding van 140.000 euro betalen. Van Ginderdeuren tekende beroep aan tegen dat vonnis en bepleitte zijn zaak deze week voor het Brusselse hof van beroep. Hij geeft toe dat hij eenmalig 21.000 euro heeft ontvreemd en dat hij nadien schriftvervalsing pleegde om dat feit te verdoezelen. “Daarvoor mag hij terecht gestraft worden”, pleitte zijn advocaat Sven De Baere. Voor alle andere feiten vraagt de raadsman de vrijspraak.

Het Brusselse parket-generaal staat echter lijnrecht tegenover de verdediging in dit dossier. “De eerste rechter is véél te mild geweest”, aldus de openbaar aanklager tijdens zijn vordering. “Ik eis een effectieve celstraf van minstens 3 jaar, een geldboete van 30.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van tien jaar.” Volgens de advocaat-generaal maakte Filip Van Ginderdeuren op grote schaal misbruik van zijn functie als voorlopig bewindvoerder om geld en andere kostbaarheden van zijn beschermelingen te verduisteren. Dat hij bovendien ook staalhard loog in een valse verklaring over het plots wegvallen van zijn administratieve kracht op zijn kantoor om zich te verantwoorden, is voor de openbaar aanklager meer dan één brug te ver. Nog volgens het openbaar ministerie werd het dossier van een van de beschermelingen van Van Ginderdeuren zo slecht beheerd dat het slachtoffer volledig zonder inkomsten kwam te zitten, moest bedelen om voedsel en uiteindelijk zijn woning verloor en een poging tot zelfdoding ondernam. “Dat is nu Filip Van Ginderdeuren, de man die vandaag voor het hof staat”, fulmineerde de openbaar aanklager.

Aan de zijde van de verdediging haalde advocaat Sven De Baere alles uit de kast om het beeld dat de advocaat-generaal had geschetst voor de raadsheren van het hof van beroep, te wijzigen. Ook Van Ginderdeuren zelf was zichtbaar ontdaan door de harde woorden van de openbaar aanklager. “Mijn cliënt wordt hier afgeschilderd als een monster en een dief die teert op de zwaksten van de maatschappij en hen tot zelfdoding drijft”, stak de strafpleiter van wal. “U mag gerust twijfelen aan zijn handelswijze, maar het gaat in de meeste gevallen niet om strafbare feiten. Alles is verkeerd beginnen lopen op het moment dat hij in 2010 een politiek mandaat kreeg in Lennik. Hij heeft zijn eigen kunnen onderschat. Sinds 1995 deed hij alles zelf en hij dacht dat te kunnen blijven volhouden. Hij is verzopen in het werk en heeft er een puinhoop en een verschrikkelijke chaos van gemaakt. En hij heeft toen ontegensprekelijk gelogen toen hij ter verantwoording werd geroepen. Hij is begonnen met onschuldige leugentjes om bestwil, maar dat is ontspoord en hij is in een neerwaartse spiraal geraakt. Hij was zijn eigen leven niet de baas.”

Dat Van Ginderdeuren zijn zaken niet op orde had, blijkt duidelijk uit het dossier. Toen speurders binnenvielen op zijn kantoor, troffen ze duizenden ongeopende brieven en facturen aan die hij als voorlopig bewindvoerder had moeten afhandelen. Na het overlijden van verschillende van zijn beschermelingen liet hij de na om hun huur stop te zetten, wat leidde tot duizenden euro’s die verloren gingen. Ook werden tal van medische attesten niet ingediend bij ziekenfondsen en werden facturen niet of laattijdig betaald. “Daar heeft mijn cliënt inderdaad fouten gemaakt”, pleitte de advocaat van Van Ginderdeuren. “Maar dat zijn geen strafbare feiten. Daarenboven vraag ik het hof ook om naar het grote geheel te kijken en alles naar waarde te schatten. Het gaat per jaar om telkens een handvol dossiers, terwijl hij er makkelijk honderd tot honderdvijftig per jaar had lopen. Het beeld van een ordinaire platte dief die voortdurend en stelselmatig geld achterover drukte, klopt niet. Meneer Van Ginderdeuren is intrinsiek geen slechte mens, maar hij heeft wel fouten gemaakt.”

De advocaat vroeg het hof om zijn cliënt vrij te spreken voor de meeste feiten en hem de gunst van opschorting toe te kennen voor de valsheid in geschrifte en de ontvreemding van 21.000 euro. Het arrest valt op 30 januari.