Parket-generaal wil nieuwe kaakslag op proces diamantroof vermijden

Het proces rond de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem meer dan zes jaar geleden, zal vermoedelijk pas in 2021 kunnen worden behandeld. Dat komt omdat het Brusselse parket-generaal absoluut een nieuwe vrijspraak voor de 18 verdachten wil vermijden en daarom bijkomend onderzoek laat uitvoeren.

In 2013 slaagde eern achtkoppig commando er in om het tarmac van de luchthaven op te rijden en er een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss Air leeg te roven De buit bestond uit diamanten met een waarde van 37 miljoen euro. Uiteindelijk verschenen 19 verdachten voor de rechter, van wie de hoofdverdachte op een apart proces werd veroordeeld tot 5 jaar cel.

De 18 andere verdachten werden eerder al vrijgesproken. De rechter oordeelde dat de elementen die het parket van Halle-Vilvoorde had aangevoerd, onvoldoende waren om de verdachten te veroordelen. Het Brusselse parket-generaal ziet dat anders en laat nu bijkomende onderzoeken uitvoeren om een nieuwe vrijspraak te voorkomen. Volgend jaar in september komt de zaak voor het hof van beroep, maar meer dan waarschijnlijk zal het proces pas ten gronde kunnen worden gevoerd in 2021.