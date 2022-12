Het parket van Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart naar ondernemer Stephan Conter uit Meise. Hij zou al jarenlang tal van milieu- en stedenbouwkundige regels al jarenlang aan zijn laars lappen op en rond zijn domein in het gehucht Meuzegem. Stephex Stables zelf zegt dat het alles in het werk wil stellen om rechtmatig te werken.

Stephex Stables is één van de bekendste paardenstallen ter wereld. Stephan Conter bouwde een imperium uit met de fok en handel in exclusieve jumpingpaarden en de productie van vrachtwagens om de dieren te vervoeren. Op zijn domein wordt sinds enkele jaren ook de jumpingwedstrijd Stephex Masters gereden. Maar op die terreinen zouden de voorbije jaren tal van milieu- en stedenbouwkundige misdrijven zijn gepleegd. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Paardenstallen en loodsen die niet vergund werden, zijn toch gebouwd. Ook een openbare voetweg op het privéomein van Conter veroorzaakt al jaren discusies.

Verder is er ook een juridische procedureslag gaande rond een helikopterhaven. Die moet volgens Stephex dienen om dierenartsen snel ter plaatse te krijgen of om paardensperma te transporteren. De vergunning voor de helikopterhaven werd vorig jaar ingetrokken na een vercshillende processen-verbaal. De helikopterhaven zou veel vaker gebruikt worden dan wettelijk is toegestaan, wat tot grote frustraties leidt van de omwonenden. Conter diende een aanvraag in om de haven te verplaatsen naar het grondgebied van Merchtem, maar de provincie Vlaams-Brabant weigerde daar een vergunning voor af te leveren.

Het parket van Halle-Vilvoorde voegt nu alle inbreuken en processen-verbaal van de voorbije jaren samen in een dossier en start een onderzoek naar de milieu- en stedenbouwmisdrijven die Conter gepleegd zou hebben. Dat onderzoekt loopt nog, het is niet zeker of Conter of zijn bedrijf vervolgd zullen worden. Stephex Stables zelf zegt dat het samen met de gemeenten Meise en Merchtem werkt aan oplossingen.