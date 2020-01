Parket niet in beroep tegen vrijlating doodrijder Merel

Het Brusselse parket trekt niet naar het Hof van Cassatie in de zaak tegen Muhammed Aytekin, de man die in oktober 2015 de Eppegemse Merel de Prins doodreed in Vilvoorde. Aytekin werd gisteren vrijgelaten onder voorwaarden, terwijl het Brusselse parket net zijn elektronisch toezicht wilde laten herroepen.

Het Brusselse parket wilde Aytekin terug naar de cel sturen omdat hij zijn voorwaarden zou geschonden hebben tijdens zijn elektronisch toezicht. De man werd tijdens een politiecontrole in de Sint-Pieters-Leeuw aan de kant gezet. De man bleek als passagier mee te rijden in een auto die op zijn naam stond en niet verzekerd was. Het Brusselse parket wou Aytekin terug naar de cel sturen, maar daar besliste de strafuitvoeringsrechtbank gisteren anders over.

"Na grondige analyse van de vonnissen, heeft het Brusselse parket beslist niet naar Cassatie door te verwijzen", zegt woordvoerster Stéphanie Lagasse. "De vonnissen bevatten geen element dat zo een rechtsmiddel toelaat. Het parket wenst te herinneren dat, voor beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank, het enige rechtsmiddel dat bestaat een Cassatieberoep is over de wettigheid van de beslissing en niet over de grond van de zaak."