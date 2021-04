Parket wil gemeentesecretaris en burgemeester Gooik vervolgen

Audit Vlaanderen bracht in 2018 aan het licht dat toenmalig gemeentesecretaris van Gooik Eric Van Snick een tijdlang wijn voor de gemeente kocht via een bedrijfje van zijn moeder. Volgens de doorlichting kregen ook sponsors van de volleybalclub waarin Van Snick actief was, een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten. De gemeenteraad nam daarop tijdelijk een deel van de wedde van de gemeentesecretaris af. Het parket heeft volgens Persinfo de zaak nu verder uitgespit en vraag de Raadkamer om Van Snick en burgemeester Michel Doomst door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Volgens het parket zijn er genoeg bezwarende elementen over belangenneming. Zowel Doomst al Van Snick reageren verbaasd om de beslissing van het parket.