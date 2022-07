Pas geplante bomen en struiken van Natuurpunt weggemaaid in Vilvoorde

Het perceel ligt op de hoek van de Driekastelenstraat en de Ravaartstraat. Begin dit jaar had Natuurpunt er nog een grote hoeveelheid nieuwe struiken en boompjes geplant. “Om de natuur aan het Floordambos nog meer ruimte te geven”, legt voorzitter Ivo Janssens van Natuurpunt MaViSt uit. “We merken dat op korte tijd al heel wat dieren waaronder reetjes en kikkers hun plaats naar het gebied hebben gevonden en dat stemt ons zeer tevreden. Het ging in totaal om 300 scheuten. De plantactie vond plaats in twee fasen vanaf februari en die scheuten hadden zich bovendien ook allemaal goed ontwikkeld.”

Maar daar blijft nu nagenoeg niks meer van over. “Wij hebben moeten vaststellen dat het perceel machinaal zeer vakkundig werd gemaaid. Eén deftig scheutje waar ze niet goed aan konden en één stokje met wat blaadjes blijven over. Dit is nochtans onze privé-eigendom. Je begrijpt niet dat ze dat dan zomaar gaan opkuisen omdat ze misschien vinden dat het hier ‘een vuile hoek’ was.”

“Voor de zoveelste keer moeten we vaststellen dat onkruid niet bestaat”, vervolgt Janssens. “Moest dat nu ergens op een bepaalde heel drukke baan zijn... De paal stond al klaar om een infobord te onthullen volgende maand. Het is gewoon zonde dat zoveel werk van vrijwilligers om een stukje natuur mooi te herstellen en te laten ontwikkelen op twee minuten wordt vernietigd. De aanplant gebeurde ook in samenwerking met het bedrijf Novartis dat daar ook financieel in tussen is gekomen. Dit is dus ook naar hen toe vervelend.”

Een scheut van een struik kost 1 euro, jonge boompjes zijn nog wat duurder. “Dat gaat dus over zeker 75 euro. Dat lijkt misschien niet zo veel maar van stad Vilvoorde krijgen we geen subsidies en ook van Steenokkerzeel en Machelen krijgen we niets. Het is dus altijd met eigen middelen en met giften dat we zoiets bekostigen. ‘Daar gaat ons geld’, denk je dan als je zoiets ziet.”

Er wordt met de vinger gewezen naar Vilvoorde. “Ze zijn hier overal in de omgeving aan het maaien in opdracht van de stad dus we vermoeden dat zij verantwoordelijk zijn. Wij zullen alleszins alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te herstellen en de factuur te laten betalen.” Schepen Katrien Vaes (Open VLD), bevoegd voor Openbaar Domein, laat weten dat wordt uitgezocht wat er precies is misgelopen.