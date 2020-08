Pastorietuin Meise krijgt grondige facelift

De pastorietuin achter het cultuurhuis van Meise - de vroegere pastorie en gemeentehuis - ligt er verloederd bij. De wandelweg rond de vijver is geërodeerd en verzakt, de vijver is dichtgeslibd, oevers zijn ingezakt. “Daarom gaan we hier investeren”, legt schepen van Patrimonium Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) uit. “Voor de renovatie van het paviljoentje in het park, kregen we 12.000 euro subsidies. Daardoor kan het paviljoen in het parkje hersteld worden. De gemeente legt 8.000 euro op.”

Met andere subsidies kunnen de slibruiming van de vijver, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bomenbeheer en bijkomende aanplantingen bekostigd worden. “Er is al een toxicologisch onderzoek uitgevoerd naar de eventuele giftigheid van het slib in de vijver”, vertelt Thaelemans. “Uit dat onderzoek blijkt dat het slib niet toxisch is en dat het dus zonder bijkomende problemen kan geruimd worden. We noteerden inmiddels dat er ook vis op de parkvijver zit.”

Het parkje, dat grenst aan de Plantentuin, kwam de laatste jaren ook geregeld in het nieuws omwille van overlast door hangjongeren. “We zullen een camera hangen”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Er komt één toegang naar het parkje dat dus binnen twee jaar opnieuw een toegankelijk stukje groen is in het centrum van Meise. In de lente kleurt het groen rond de wandelpad wit van daslook. Het is er dan zeer aangenaam vertoeven.”

Ook de tuinmuur wordt aangepakt en de luifel, die in slechte staat is, wordt verwijderd. De werken starten dit najaar, zullen twee jaar duren en zo'n 50.000 euro kosten.