Pater Frits van Leeuwen (88) overleden

De abdij van Affligem is in rouw. Afgelopen weekend overleed monnik Frits van Leeuwen in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Van Leeuwen werd 88 jaar.

De pater stond bekend als de joviale portier van de abdij van Afffligem. In de jaren '80 en '90 was hij ook actief als catechist voor jongeren uit Meldert en Essene die hun plechtige communie deden. Frits Van Leeuwen werd in 1931 in het Nederlandse Den Haag geboren. In 1969 werd hij tot monnik gewijd.

De voorbije jaren verbleef in het woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke. Door het overlijden van Frits blijven er nu nog acht paters over in de abdij van Affligem. Binnen de abijdmuren zelf wonen er nog zes, twee paters verblijven in een woonzorgcentrum. De uitvaartplechtigheid gaat zaterdag om 10 uur door in de abdijkerk in Affligem.