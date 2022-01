Patiënten AZ Jan Portaels stellen zelf menu samen via app

Wie ooit een tijdje in het ziekenhuis verbleef zal het wellicht al hebben gemerkt. Ziekenhuiskost is niet altijd even smakelijk. In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels willen ze daar verandering in brengen. Patiënten kunnen er voortaan zelf hun eigen gevarieerde menu samenstellen via een app.

Voor je plezier verblijf je niet in het ziekenhuis, maar als het dan toch moet wil het AZ Jan Portaels in Vilvoorde het zijn patiënten zo aangenaam mogelijk maken. Inzetten op ‘beleving’ is dus de boodschap. Geheel in die lijn ligt de nieuwe service die vanaf deze week wordt aangeboden: de patiënten kunnen nu zelf hun eigen menu samenstellen via de applicatie ‘Foodware’. “Het systeem is een beetje zoals op restaurant”, vertelt patiënt Karaca Oguzhan. “Het is een menu waaruit we kunnen kiezen wat we willen eten. Het is ook interessant als we langdurig opgenomen worden dat we weten wat we gaan eten en dat we dat kunnen aanpassen: in plaats van een puree aardappelen of rijst kunnen kiezen of pasta. Ik vind het heel interessant.”

De maaltijden worden verzorgd door een traiteur. De prijs van het keuzemenu ligt niet hoger dan wat er voordien moest worden betaald. Ook voor wie een dieet volgt zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Wie geen smartphone of tablet heeft kan een i-Pad gebruiken van het AZ. Wie wat moeite heeft met de moderne technologie kan je hulp vragen aan een verpleegkundige.