Paul Severs ontwaakt uit coma

Paul Severs is ontwaakt uit zijn coma. Dat bevestigt zijn zoon Christophe op sociale media. Het blijft wel afwachten hoe de toestand van de 70-jarige zanger, afkomstig uit Huizingen, zal evolueren. "Ik wil niet de indruk wekken dat alles er nu al goed uitziet, want dat is zeker niet het geval," aldus Christophe.

De artsen van het Erasmusziekenhuis in Anderlecht hebben Paul Severs vandaag laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Daar lag hij sinds dinsdag in nadat hij een hartaanval kreeg tijdens een fietstocht. "Hij heeft zijn ogen geopend en reageerde al een beetje op vragen. Hij kerkende mij en wist waar hij was, maar was moeilijk verstaanbaar," schrijft Christophe Severs op sociale media.

Positieve signalen dus, al blijft de familie voorzichtig. "Het is nog veel te vroeg om echt te spreken over zijn herstel en hoe het herstel er zou kunnen aan toe gaan. Wij zijn momenteel al heel dankbaar dat mijn pa nog in leven is, uit de coma is ontwaakt en al min of meer reageert. Dat was tot op heden heel onzeker," aldus Christophe.

Intussen wil de familie de personen bedanken die het leven van Paul Severs waarschijnlijk gered hebben. Het was een technicus van Telenet uit Lennik en een vrouw die de zanger per toeval vonden en reanimeerden tot de hulpdiensten ter plaatse waren. "We bedanken hen uit het diepste van ons hart. Voor ons zijn jullie voor eeuwig helden," besluit Christophe.