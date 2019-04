Paul Severs overleden

Paul Severs is op 70-jarige leeftijd overleden. De zanger, afkomstig uit Huizingen, lag sinds 12 maart in het ziekenhuis nadat hij een hartaanval kreeg tijdens een fietstocht. "Je hebt een memorabele strijd geleverd. De schokgolf laat diepe sporen na, maar we vinden rust in het feit dat jij eindelijk zacht kan slapen," reageert zoon Christophe.

Het droevige nieuws wordt bevestigd door Christophe, de zoon van Paul. "Na vier weken intense strijd heeft Halle, Huizingen, Vlaanderen en België een immer sympathieke en nederige zanger verloren. Hij is steeds een 'gewone jongen' gebleven waar velen naar opkeken en een collega waar vele artiesten oprecht respect voor hadden," zegt Christophe op sociale media.

Op 17-jarige leeftijd al werd Paul Severs, geboren in Huizingen, leadzanger van The Criminals, een muziekgroep die voornamelijk in het Engels zong. Midden jaren zestig brachten Paul Severs en the Criminals 'Geen Wonder dat ik ween' uit, maar de echte doorbraak kwam er in 1970 met het nummer 'Ik ben verliefd op jou', dat bijna een half jaar in de hitlijsten genoteerd stond en in verschillende talen werd vertaald.

In de jaren 70 scoorde Severs nog verschillende andere grote hits, allemaal onder zijn manager Sylvain Tack. Ook in de jaren 80 en 90 waren er nog diverse muzikale successen. Op sociale media dankt de familie het medische personeel van het Erasmusziekenhuis, waar Paul Severs vandaag overleed.

"De dokters hebben hun uiterste best gedaan maar de hersenschade die hij opliep tijdens de val van zijn fiets – veroorzaakt door een zware hartaanval - bleef elke dag erger worden. De daarop volgende verschillende complicaties hebben onvermijdelijk tot zijn spijtige overlijden geleid," besluit Christophe.