Peeters en Gatz willen slimme kilometerheffing koppelen aan verbreding Ring

Een slimme kilometerheffing zoals Brussel die voorstelt valt in slechte aarde bij de Vlaamse regering omdat pendelaars op die manier twee keer belast zouden worden. Omgekeerd zetten de plannen voor een verbreding van de Ring kwaad bloed bij de Brusselse regering. In een interview met het magazine Bruzz pleiten Sven Gatz en Lydia Peeters ervoor om de patstelling te overstijgen en een overeenkomst te sluiten waarbij de twee dossiers met elkaar worden verbonden. Er waren deze zomer al voorbereidende gesprekken over het voorstel en die moeten nu worden verdergezet, zeggen de liberale ministers.