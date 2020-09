Peeters werkt met gemeenten en provincie aan plan voor veiligere snelwegparkings

België blijft een populair transitland. Transmigranten proberen op snelwegparkings, zoals in Groot-Bijgaarden, in geparkeerde vrachtwagens te klimmen, om zo naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen reizen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Enerzijds is er heel wat inklimming door transmigranten, met natuurlijk ook schade aan de vrachtwagens en dergelijke meer. Anderzijds horen we ook nog andere problematieken van vandalisme, omheiningen die worden doorgeknipt... Kortom, het zorgt voor een onveiligheidsgevoel.” Minister Peeters hield daarom gisteren provinciaal overleg met politie en enkele betrokken burgemeesters. Het was niet de bedoeling om al een finaal plan uit te werken, wel om te luisteren naar een heleboel vragen en suggesties. “Er waren heel wat vragen naar extra camera's en extra bewakingsopdrachten, het uitlezen van de camerabeelden. We kregen ook een aantal goede suggesties van de burgemeesters. We gaan dat zeker allemaal meenemen en in kaart brengen. En dan kijken dat we voor die 17 snelwegparkings in Vlaams-Brabant een finaal plan kunnen uitrollen.”