Peizegem krijgt nieuw plein: “Dit gebeurt maar één keer in een generatie”

“Wat we nu gaan doen met het dorpsplein, is voor een heel lange termijn. Het is immers niet alle dagen dat een dorpsplein, waar de kerk en school Ten Bos aan de Nieuwbaan zijn gelegen, wordt vernieuwd.” Aan het woord is schepen van Peizegem Lien Casier (CD&V Plus), die de plannen voor het vernieuwde plein voorstelt.

“Ik ben 37 jaar en heb het dorpsplein hier voor de kerk er altijd zo weten bijliggen”, zegt schepen van Peizegem Lien Casier. “Dat is niet iets om bepaald mee uit te pakken: een lange strook met hier klinkers, daar betondallen, afgewisseld met gewone stenen. Het is ook niet praktisch ingericht en er zijn enkele gevaarlijke situaties. Het was hoog tijd dat we dit plein vernieuwen.”

“Drie jaar geleden werd gestart met het dossier voor de heraanleg. Toen kwam corona en liep het plan vertraging op. Anderhalf jaar geleden werd het plan definitief goedgekeurd en er is nu een aannemer aangesteld die voor 237.000 euro het plein zal herinrichten. Omdat dit een heraanleg is voor lange termijn, is er veel overleg geweest met buurtbewoners, school, mobiliteitsraad, parochiehuis en Peizegemnaren uit oppositiepartijen.”

Het plein telt 24 parkeerplaatsen. “Dat aantal blijft hetzelfde, alleen worden de gevaarlijke plaatsen herschikt”, gaat de schepen verder. “Zo zal je niet langer achterwaarts het plein kunnen verlaten. Dat zal enkel via een in- en uitrit kunnen gebeuren. De wagens gaan ook niet meer over het voet- of fietspad rijden.”

“De heraanleg zal duurzaam gebeuren. Zo zal bijna het volledige plein waterdoorlatend worden. De huidige bomen en aanplant blijven behouden, er komen wel een aantal bomen bij. In totaal zullen er een tiental bomen staan. We voorzien twee fietsenstallingen, waarvan er één overdekt wordt en er komt een laad- en loszone voor de parochiezaal. Daar is ook plaats om kinderen af te zetten in de crèche.”



Veilig pad

“Naast jeugdhuis Tronk blijft het terras behouden en komen er een rolstoeltoegankelijke inkom en een veilig pad in een lichtgrijze steen richting Sint-Huybrechtstraat. Zo is het onderscheid duidelijk met de parkeerzone, die in donkerblauwe steen wordt aangelegd.”

“Er komt een veilig voetpad over de volledige lengte van het plein langsheen de trappen van de kerk tot aan het parochiehuis. Dat is veel veiliger voor de zowat 260 kleuters en leerlingen van GBS Ten Bos, om de school te verlaten.”

Podium

“We hielden ook rekening met de mogelijkheid om een podium te plaatsen tijdens evenementen. De laadpaal met twee punten voor elektrische wagens, wordt verplaatst met mogelijkheid tot uitbreiding en er komen een extra schuilhokje en een verhoogde bushalte.”

“Begin januari zou de aannemer starten. Het plein zal in verschillende fases worden heraangelegd en zou volgens de huidige planning voor Peizegem-kermis op 19 april 2024 helemaal zijn afgewerkt.”