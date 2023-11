Peperdure Tesla staat vier jaar na aankoop nog altijd in de garage bij politie: “Die wagen moet de baan op”

In 2019 breidde de politie van Zaventem het wagenpark uit met twee Tesla’s. Een investering van 240.000 euro. Dat bedrag werd al begin 2020 betaald aan een Nederlandse firma. “Al snel kregen we te horen dat de levering werd uitgesteld omwille van het coronavirus. In verschillende mails werd telkens de belofte gedaan dat de wagens snel geleverd zouden worden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. Omdat één en ander maar bleef aanslepen, liet de gemeente de leverancier in gebreke stellen in oktober 2020. Uiteindelijk kreeg Zaventem over de hele lijn gelijk van de burgerlijke rechtbank en werd de firma veroordeeld, inclusief een schadevergoeding van in totaal bijna 50.000 euro.

Toen de voertuigen dan toch geleverd werden, ontbraken documenten om ze in ons land in te schrijven. In mei vorig jaar kwamen de papieren voor één van de twee toch binnen en kon het voertuig sindsdien ingezet worden. Ondanks veel beloftes is het echter nog altijd wachten op het broodnodige andere deel van het inschrijvingsbewijs van de andere Tesla, die nu nog steeds Nederlandse nummerplaten heeft. Ondertussen werd een strafklacht ingediend en loopt er een onderzoek wegens oplichting en valsheid in geschrifte omdat de wagen ook nog ingeschreven staat op naam van een Nederlandse leasingfirma.

“De zaakvoerder heeft de wagen twee keer verkocht en dat broodnodige document ligt vermoedelijk nog bij de leasingfima”, zegt burgemeester Ingrid Holemans nog. “We hebben inmiddels wel officieus vernomen dat de firma failliet zou zijn. Dat kan de zaken allemaal nog wat moeilijker maken.” Voormalig korpschef Jean-Pierre Vanthienen, die het hele dossier van A tot Z opvolgde, is duidelijk: “We zullen moeten rekenen op de curator, maar dit kan geen maanden meer aanslepen. Die wagen moet de baan op, zo simpel is het.”