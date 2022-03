Pepingen deelt herbruikbare drinkflessen uit op Wereldwaterdag

Het is Wereldwaterdag vandaag. Dat is de dag waarop we even stilstaan bij ons waterverbruik. Voor de gemeente Pepingen is het de aanleiding om een hele dag herbruikbare drinkflessen uit te delen in scholen.

Met de ludieke actie wil het Pepingse gemeentebestuur het thema water extra in de kijker en zetten wil het waterbewustzijn verhogen. “Naast kinderen en leerkrachten van de Pepingse scholen krijgen ook de kinderen en medewerkers van huize Ter Loo herbruikbare drinkflessen uit, net als Pepingse vrijwilligers”, laat de gemeente weten. “Op die manier kunnen zij hun herbruikbare drinkflessen opvullen met kraantjeswater. Hierdoor stimuleren we niet alleen het drinken van kraantjeswater, maar verkleinen we ook de berg plastiekafval en op die manier dragen we opnieuw ons steentje bij voor het milieu en het klimaat.”

De actie is dan ook een mooie knipoog van maand ‘mei-plasticvrij’ die binnenkort van start gaat. “Vermits we als gemeente een voorbeeldfunctie hebben, zullen we ook aan het personeel en de gemeenteraadsleden binnen ons lokaal bestuur herbruikbare drinkflessen uitdelen”, aldus de gemeente Pepingen.