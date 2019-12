Pepingen en de strijd om zuiver water

Meerderheid en oppositie in Pepingen blijven bikkelen over waar in de gemeente een tweede waterzuiveringsinstallatie moet komen. Die is dringend nodig, want vandaag stroomt 100% van het afvalwater ongezuiverd de beken in. Een diepterecord in Vlaanderen en cijfers die zelfs de Nederlandse pers halen.

Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in Pepingen amper 1 op de 4 woningen aangesloten is op rioleringen. Al het water in die rioleringen vloeit bovendien ongezuiverd richting de beken. De zuiveringsgraad in de Pajotse gemeente bedraagt namelijk 0%. Pepingen beseft dat het meer inspanningen moet leveren en plant al enkele jaren waterzuiveringsinstallaties.

Voor één daarvan is er een plaats gevonden in Heikruis. Die installatie moet het afvalwater zuiveren van 800 inwoners. De andere locatie is voer voor hevige discussies. Tijdens de laatste gemeenteraad werd de Kareelstraat in Bellingen als locatie voor de tweede installatie ter goedkeuring voorgelegd. Die waterzuiveringsinstallatie moet het afvalwater van 1.250 inwoners zuiveren.

“De plek is één van de weinige die voldoet aan de parameters: laag genoeg gelegen, dicht bij een waterloop en dicht bij een woonkern. Het type waterzuiveringsinstallatie die er zou komen, genereert bovendien geen geur-, lawaai- en verkeershinder en er zijn geen veiligheidsrisico voor de omgeving”, zegt meerderheidspartij LvB Pepingen.

Buurt en oppositie tegen

Maar de buurt ziet de komst van de waterzuiveringsinstallatie niet zitten, net als de oppositie. “De locatie in de Kareelstraat, de straat met de meeste activiteiten in Pepingen, en de locatie in de Kriekelaerestraat hebben geen draagvlak bij de bevolking. De locatie achter Hof Terkammen werd door de bevoegde overheden ongunstig geadviseerd voor het landschap en de locatie aan ’t Zwaantje omwille van financiële redenen. Blijkbaar zijn uitzichten en euro’s belangrijker dan mensen”, zeggen oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA in een gezamenlijke reactie.

LvB begrijpt de bezorgdheid van de burger, maar zegt dat de oppositie opzettelijk foute informatie verspreidt. “Pepingen kan niet de slechtste leerling in de Vlaamse klas blijven, we moeten klaar zijn voor de toekomst. Dat kan in de Kareelstraat op een haalbare, verantwoorde en duurzame manier. We organiseren twee nieuwe infovergaderingen om klare wijn te schenken in het dossier”, besluit LvB.

Hieronder ziet u een kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast Pepingen scoren ook de andere Pajotse gemeenten slecht als het op waterzuivering aankomt. Groen noemt de regio daarom ook smalend het 'stinkend putteke' van Vlaanderen.