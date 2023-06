Pepingen gaat gemeentehuis verbouwen

Het gemeentehuis van Pepingen is al lang aan een grondige renovatie toe. Een hele tijd werd gedacht aan een verhuizing naar de Zagerij, maar die plannen bleken te duur te zijn. Het gemeentebestuur heeft nu wel 1,4 miljoen euro veil om het bestaande gemeentehuis uit te breiden en te moderniseren. “De vorige formule die op tafel lag met een ‘sale and lease back’ was veel te duur”, meent burgemeester Eddy Timmermans. “Zo zouden we de kosten 20 jaar vooruitschuiven en dat wilden we niet doen.”

Maar de oppositie in Pepingen is het niet eens met de grote investering en vindt een aanbouw van het gemeentehuis moeilijk en duur. De oppositie ziet het geld liever gaan naar andere projecten, zoals de aanleg van fietspaden. “We maken deze keuze omdat ze nodig is, maar dat betekent niet dat we de andere dossiers laten liggen. Het waterzuiveringsproject gaat door en we maken ook werk van fietspaden, maar die leg je niet in één-twee-drie.”