Pepingen huldigt vlinderwandeling in

Pepingen is al langer gekend als de plek waar wel vaker zeldzame vlinders worden gespot. Die vlindervriendelijke plekjes worden nu door het wandelpad met elkaar verbonden. “Naast de vlindertuin heb je ook de pastorietuin. Daar gaan we ook maaibeheer doen dat speciaal gericht is op vlinders”, zegt Elyn Remy van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. “Op de route passeer je ook langs de geboorteboomgaard met fruitbomen.”

Vorig jaar werd ook een vlinderberm aangelegd van 300 meter. De vlinderwandeling werd het hele weekend in de kijker gezet in samenwerking met wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen. Zij zagen door het coronavirus hun Taalgrenswandeling niet doorgaan. “Als alternatief organiseren we al sinds begin juli elk weekend een wandeling in Pepingen. Elke wandeling is goed voor zo’n 500 tot 600 wandelaars. De vlinderwandeling is de apotheose”, besluit Francis Muyshondt van Halfoogstvrienden Bellingen.